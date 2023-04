Stiri pe aceeasi tema

- Tanti Ludmila e o bunica plina de energie. Mama lui Dan Balan a implinit 65 de ani și a primit sute de mesaje de felicitare pe rețelele sociale. Admiratorii ei sunt impresionați de forma fizica a prezentatoarei TV din Republica Moldova.

- Concertul formației ruse Bi-2 de la Chișinau s-a lasat cu gust amar pentru un fan care ar fi ajuns in seara zilei de vineri, 10 martie, la spitalul de urgența, susțin internauții. O drona care filma concertul de la inalțime a ajuns direct in fața unui barbat. In cele din urma, fanul avea fața plina…

- Ultrașii lui Partizan Belgrad au afișat un steag al Rusiei la confruntarea cu Sheriff Tiraspol din Conference League, partida caștigata de formația din Transnistria cu 3-1. Gestul vine la doar o saptamana dupa ce autoritațile din Republica Moldova au interzis accesul in țara fanilor sarbi pentru meciul…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis miercuri ca a discutat marti, la Varsovia, cu presedintele american Joe Biden "despre consecintele razboiului din Ucraina asupra Republicii Moldova si despre eforturile noastre de a mentine pacea si ordinea publica in tara", adaugand ca i-a transmis…

- Irina Rimes canta pe 1 martie la Sala Palatului din Bucuresti in cadrul unui eveniment BestMusic Live & Global Records. Concertul face parte din turneul ACASA. Turneul ACASA, va incepe pe 1 martie 2023, cu concertul de la Sala Palatului si se continua in Timisoara, Cluj, Brasov, Bacau, Iasi, Galati…

- Pentru cei ce o vad pe Ludmila Balan, le e greu sa accepte ca artista basarabeanca va implini luna viitoare 65 de ani! Caci varsta sa nu are nici o legatura cu infațișarea, farmecul și stralucirea sa. ”Tanti Ludmila”, așa cum este arhicunoscuta copiilor și parinților din Republica Moldova dar și din…

- Fostul star pop internațional Dan Balan a ajuns pe lista ”potentialilor agenți straini” considerați de Rusia. Activitatea solistului in online ar fi urmarita de autoritatea rusa responsabila cu monitorizarea sectorului media. Basarabean la origine, Balan, al carui succes internațional a pornit din Romania,…

- Accident tragic in Chișinau. O femeie a murit, dupa ce a fost lovita in plin de o mașina. Potrivit Poliției Capitalei, s-a intamplat astazi, in jurul orei 17:00, pe strada Salcamilor din Capitala. Femeie a murit pe loc, ne-au confirmat oamenii legii.