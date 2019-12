Stiri pe aceeasi tema

- Partenerul de viața al Elenei Udrea, dar și tatal fetiței acesteia, le-a oferit tuturor o surpriza și le-a prezentat o imagine rara, de pe vremea cand era model. Adrian Alexandrov poate fi vazut in ipostaza in care defileaza pe podium, dar și cand poarta o ținuta nonconformista, fiind accesorizat și…

- Mihai Mitoseru si Noemi ar fi implinit astazi patru ani de la cununia civila. Desi, candva, aceasta zi era cea mai importanta din viata pentru ei, astazi au ramas doar imaginile care stau drept dovada a ceea ce a fost casnicia lor.

- Tanar, bogat si celebru, Adrian Alexandrov este in stare de orice, atunci cand ii este foame. Recent, pentru o cina buna, partenerul de viata al Elenei Udrea a fost protagonistul unui gest uluitor.

- Pe cat e ea de cunoscuta, pe atat e el de... anonim. Ana Morodan a povestit in premiera cu ce se ocupa iubitul ei și de ce prefera sa stea departe de lumea showbizului. Supranumita și "Contesa Digitala", Ana Morodan este in acest moment una dintre cele mai cunoscute personalitați din showbiz, insa,…

- Cine este de fapt iubitul Elenei Udrea? In afara de faptul ca este cel care i-a furat inima blondinei si mai mult decit atat, este barbatul care a facut-o mama pe Elena Udrea, nu se stiu prea multe detalii despre viata lui.

- Botezul micutei Eva, fiica Elenei Udrea și a lui Adrian Alexandrov, va avea loc la biserica din apropierea locuinței acestora din Corbeanca. Ceremonia religioasa este organizata chiar in ziua in care micuta implineste un an. Dupa ce fetita lor va primi taina botezului, Elena Udrea si partenerul…

- Povestea lui James Anderson, un instalator in varsta de 52 de ani din Burnley, Marea Britanie, a ajuns virala pe internet dupa ce s-a aflat ca a ajutat mii de oameni in nevoie acordandu-le servicii gratuite. Britanicul și-a inchis afacerea privata și a lansat o companie non-profit numita Depher, potrivit…