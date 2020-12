Stiri pe aceeasi tema

- Justitia britanica a recunoscut pentru prima data rolul poluarii aerului intr-un deces, estimand intr-o decizie foarte asteptata ca aceasta a reprezentat "o contributie materiala" la moartea unei fetite de noua ani la Londra, relateaza AFP.

- Eddie van Hallen scrie istorie și dupa moarte. Legendarul artist s-a stins din viața la 6 octombrie 2020, in casa lui din Santa Monica, statul California, SUA. Colecția de chitare s-a vandut cu acordul fiului sau Wolfgang. Eddie Van Halen a facut parte din trupa ce ii purta numele intre 1972 și 2019,…

- Numarul medicilor de familie afectati de SARS-CoV-2 este in continua crestere, iar foarte multi se contamineaza in relatia directa cu pacientii care le ascund ca au anumite simptome din teama de a nu fi internati in spital.

- Novak Djokovic (33 de ani), liderul din clasamentul ATP și unul dintre cei mai mari jucatori ai tuturor timpurilor, se afla la Londra, acolo unde va participa la Turneul Campionilor, ultima competiție a anului in tenisul masculin. Sarbul va debuta in turneu luni, contra argentinianului Diego Schwartzman…

- A trecut un an de la moartea lui Mihai Constantinescu. Primul an de la moartea vedetei a trecut greu pentru ultima soție, Simona Constantinescu. La un an de la eveniment, soția acestuia a decis sa ii faca parastas, chiar daca ne aflam in pandemie. Un an de la moartea lui Mihai Constantinescu La 29…

- Mii de postere ale artistului stradal STIK, realizate pentru a fi distribuite in regim de gratuitate locuitorilor din cartierul sau londonez cu scopul de a le ridica moralul pe durata pandemiei de COVID-19, au fost furate si vandute apoi pe internet, a anuntat marti Politia din Londra, citata de AFP.…

- Disparuta fara urma, așa a ramas Luiza Melencu pentru autoritați. Marturii stranii, vești care o anunța vie in Italia, ancheta tarzie și drama parinților. Astazi, la un an și jumatate de la ”evaporare” sa, procesul principalului suspect in acest caz, Gheorghe Dinca, este departe de a se fi terminat.…

- Fuego a postat un mesaj pe contul de Facebook, in care iși exprima ingrijorarea cu privire la pandemia de coronavirus. El crede ca toata aceasta perioada mai mult dezbina oamenii, decat sa ii țina uniți. Pandemia a bagat frica in Fuego. Mesajul disperat al artistului Fuego și-a exprimat ingrijorarea…