Gestionarul unei firme de curierat din Argeș, cercetat pentru delapidare Pe 20 iulie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Albota au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de delapidare. Din cercetari, s-a stabilit ca un tanar de 21 de ani, din Poiana Lacului, avand calitatea de gestionar in cadrul unei firme de curierat, nu ar fi depus contravaloarea coletelor livrate in perioada august-septembrie 2020, valoarea prejudiciului fiind de aproximativ 17.000 de lei. Dosarul cauzei a fost inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, cu propunere de trimitere in judecata.The post Gestionarul unei firme de curierat din… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

