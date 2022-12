Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Argentinei a cucerit al treilea sau titlu mondial dupa ce a invins Franta cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare, duminica seara, in finala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, in care scorul a fost egal, 3-3 (2-0, 2-2), la capatul prelungirilor, pe Lusail Stadium din Al Daayen. Echipa…

- Selectionata Argentinei conduce echipa Frantei, campioana mondiala en titre, cu scorul de 2-0, la pauza meciului care are loc duminica, pe Lusail Stadium din Al Daayen, in finala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

- Papa Francisc, un mare amator de fotbal de nationalitate argentiniana, a indemnat duminica castigatoarea Cupei Mondiale 2022, dintre Argentina si Franta, sa sarbatoreasca in umilinta, informeaza AFP, citat de Agerpres . „Gandurile noastre cele mai bune castigatorilor, dar va invit sa traiti acest moment…

- Naționalele de fotbal ale Argentinei si Frantei se vor infrunta in finala Cupei Mondiale din Qatar, duminica, pe Lusail Stadium din Al Daayen, de la ora 17:00. Meciul va fi transmis in direct pe TVR 1. Atat Argentina cat și Franța au caștigat Cupa Mondiala de Fotbal de doua ori in istorie. Sud-americanii…

- Louis van Gaal a confirmat vineri seara ca va parasi postul de selectioner al Olandei, dupa esecul suferit de echipa sa in fata Argentinei, la loviturile de departajare ( scor 3-4 ), in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar. „Nu voi continua ca antrenor al selectionatei Olandei,…

- Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022 a ajuns in faza sferturilor de finala. In competiție au ramas Argentina, Brazilia, Anglia, Croația, Franța, Maroc, Olanda și Portugalia. Sferturile de finala se vor disputa pe 9 și 10 decembrie, vineri și sambata. Programul meciurilor: Vineri, 9 decembrie Croația…

- Arabia Saudita a produs prima mare surpriza a Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, prin victoria reusita in fata dublei campioane mondiale Argentina, scor 2-1 (0-1), marti, pe „Lusail Stadium” din Al Daayen, in Grupa C.Argentina a deschis scorul prin Lionel Messi (min. 10 - penalty), dar sauditii…