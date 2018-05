Stiri pe aceeasi tema

- Deranjat de expoziția organizata la Bruxelles de europarlamentarul Laurențiu Rebega in cinstea Marii Uniri, europarlamentarul Laszlo Tokes a comentat pe pagina sa de socializare ca ”declararea unilaterala a Marii Uniri este un mit istoric” deoarece, spune politicianul maghiar, Romania Mare ar fi…

- Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va gazdui, in perioada 27-28 aprilie, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate Centenarului. Este vorba despre Reuniunea aniversara a reprezentanților misiunilor diplomatice din Romania ”Romania 100 – Diplomație, Educație și Misiune”, un eveniment…

- Bataia de joc la adresa foștilor deținuți politici, care și-au sacrificat tinerețea și viața pentru aceasta țara, continua. Noul șef al Secretariatului de stat, care gestioneaza problemele revoluționarilor și foștilor deținuți politici, vrea sa-l elimine pe Octav Bjoza, președintele Asociației Foștilor…

- O cunoscuta jurnalista a televiziunii din Pache Protopopescu a facut un anunț-surpriza. Dupa o perioada dedicata vieții de familie, aceasta și-a anunțat marea revenire in televiziune, la pupitrul știrilor.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la dezbaterea "Romania la Centenar", organizata de catre Administratia Prezidentiala si gazduita la Palatul Cotroceni. "La inceputul anului dedicat aniversarii Marii Uniri, presedintele Romaniei si participantii la dezbatere vor discuta despre viziunea…

- "Am propus ca aceasta sedinta sa aiba loc la Iasi pentru a sustine finantarea proiectelor dedicate Centenarului. Suntem in luna martie si nu s-a intamplat nimic pana acum. Nu s-au pus in aplicare mai multe proiecte nationale care erau programate. Luptele interne din PSD, desele schimbari de ministri…

- O interpreta de muzica populara din zona noastra, Amalia Chiper Iurian, a aparut intr-o fotografie pe internet, alaturi de cunoscutul interpret Aurel Tamaș, promovand steagul secesionist al fostei Transilvanii, care este folosit de cei care doresc independența Ardealului, chiar in anul centenarului…

- Aceasta prima conferinta va fi sustinuta de dr. Lucia Olaru Nenati, de la ora 18.00, in Sala „Stefan Procopiu", tema ce a stat la baza lucrarii sale de doctorat, apreciata de acad. C. Ciopraga, acad. D. Vatamaniuc, prof. univ. dr. Dumitru Micu, prof. univ. dr. Liviu Leonte si prof. univ. dr. Dan Manuca…