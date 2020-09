Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar roman, in varsta de 25 de ani, din Ronco All’Adige, Veneto, Italia și-a dat foc in fața surorii și a mamei lui, dupa ce aceasta i-a reproșat ca iși cheltuiește banii in salile de jocuri de noroc, potrivit site-ului larena.it. Barbatul s-a stropit cu benzina, a aprins bricheta, iar in cateva…

- ​Timp de mai bine de 70 de ani a fost cel mai lung tunel de cale ferata și înca de la început a schimbat modul în care se calatorea în Alpi și a ajutat enorm turismul. Tunelul Simplon de la granița dintre Elveția și Italia, a fost construit repede pentru vremea aceea, deși au…

- Un tanar roman din Italia a pus la cale in detaliu un plan pentru a jefui o gelaterie din Roma. A fost in cele din urma prins, dar politistii au fost luati prin surprindere de acest caz, unic in capitala Italiei.

- Mai mulți jandarmi italieni au fost arestați, iar secția lor a fost închisa dupa ce o ancheta a dezvaluit o mulțime de presupuse infracțiuni care aveau loc chiar în carzarma, relateaza BBC. Carabinieri din Piacenza sunt suspectați de trafic de droguri, mita și tortura. Cazul a șocat…

- La doua saptamani de la absolvirea facultații, un buzoian este invitat sa profeseze intr-o mare clinica din Italia, acolo unde medicii au fost incantați de profesionalismul sau dupa ce l-au cunoscut anul trecut. Este vorba despre Dragoș Zaman, șef de promoție cu Summa Cum Laudae la Facultatea de Medicina…

- Un roman din 27 de ani stabilit in Italia a crezut ca va scapa nepedepsit dupa ce a jefuit un bar. Barbatul a pus la cale un plan pe care l-a considerat invincibil și ingenios, insa, pana la urma, a ajuns in spatele gratiilor.

- Carabinierii Comandamentului Provincial de la Torino au intensificat controalele pe teritoriu cu patrule imbracate in uniforme impotriva infracțiunilor. In Capitala, soldații stației CC Regio Parco au depistat și au reținut un barbat roman de 20 de ani, autorul unui jaf care a avut loc pe 20 mai…