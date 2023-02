Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Cluj-Napoca a fost de-a dreptul revoltat dupa ce s-a trezit ca trebuie sa plateasca pentru inmormantarea unei vecine. Acesta sta in chirie și a vazut suma trecuta in factura pentru intreținere, moment in care a fost șocat de acest lucru.

- Cu doar cateva minute in urma, la ora 14.30, a avut loc un accident pe raza localitații Semlac. Din nefericire, un barbat in varsta de... The post Barbat in varsta de 50 de ani, lovit de mașina la Semlac appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- In timp ce se afla la bordul unui avion care circula pe ruta Valencia-Timișoara, unui barbat i s-a facut rau. Angajații Aeroportului Internațional „Traian Vuia”... The post In timp ce se afla in avion, i s-a facut rau. Un barbat care venea din Spania a murit la Timișoara appeared first on Special Arad…

- Comunicat. In data de 25 ianuarie a.c., in jurul orei 22:20, polițiștii Secției 5 Rurala Ineu au fost sesizați despre un eveniment rutier. Din cerecetari... The post Barbat din Șilindia, prins in timp ce conducea rupt de beat prin localitate appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un tribunal suedez a anuntat miercuri ca l-a gasit vinovat pe un barbat de violarea legii internationale dupa ce s-a pozat alaturi de cadavre sau persoane grav ranite in razboiul din Siria in 2012 in timp ce facea parte dintr-un grup militant, relateaza Reuters.

- Un barbat cu masca pe fața a atacat o femeie, intr-o scara de bloc din Blaj. Motivul pentru care dosarul penal a fost inchis Dupa mai bine de doi ani aflat in cercetare, un dosar de tentativa de furt a fost inchis de magistrații din Blaj, dupa ce oamenii legii nu au putut identifica un barbat care a…

- In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16:00, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu autoscara pentru salvarea unei persoane ranite in urma unei caderi de la o inalțime de aproximativ 8 metri, de la mansarda casei pe plafonul etajului inferior, in localitatea Șiria. In sprijinul pompierilor…

- Un barbat s-a simțit erou pentru o zi. Acesta a gasit nu mai puțin de 4.6 milioane de euro. El a decis sa nu pastreze intreaga suma și sa o returneze, lucru pe care l-ar face orice cetațean cu spirit civic. Cel din urma a primit o recompensa jenanta pentru fapta facuta. Cu siguranța unii […] The post…