Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care incerca sa fure elemente metalice de pe o platforma industriala din Fagaraș a murit electrocutat. Trupul a fost gasit carbonizat, scrie News.ro. Sambata, in jurul orei 21.00, politistii au fost sesizati printr-un apel de urgenta ca un barbat s-ar fi electrocutat in timp ce incerca sa…

- Politistii vasluieni au efectuat cercetari in cazul unui tanar care s-a urcat pe capota unei masini aflate in mers, dupa ce o filmare cu acest incident a aparut in spatiul public. ‘Referitor la videofilmarea aparuta in spatiul public, conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui a dispus efectuarea…

- Polițiștii din Moinești, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Moinești au documentat activitatea infracționala a doua grupuri de persoane, cercetate pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fara drept de…

- Polițiștii din Groși au fost sesizați recent prin plangere, de un tanar de 22 de ani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns in punctul de lucru al unui magazin alimentar situat in localitatea Coltau, de unde au sustras o suma de bani. La fața locului, polițiștii au constatat faptul…

- Potriviti IPJ Hunedoara, un barbat de 56 de ani, din orașul Hațeg, in timp ce conducea un autoturism pe DN76 (la km 35+450m), din direcția Oradea catre Brad, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune frontala cu o autoutilitara condusa de un barbat de 32 de ani, din comuna Baia de Criș, care se…

- Ieri, 25 septembrie, polițiștii din Baia Mare au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat de 25 de ani din Coltau, sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. In fapt, la data de 21 septembrie, la ora 15.15, polițiștii baimareni…

- Dosar penal pentru un tanar cu tupeu din comuna Cristești Joi, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit pentru control pe Calea Naționala, un autoturism condus de un tanar, de 22 de ani, din comuna Cristești. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca acesta avea suspendata exercitarea…