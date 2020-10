Gest impresionant în Franța: Un român fără adăpost și-a donat economiile pentru victimele inundațiilor Presa franceza este impresionata de gestul unui roman care traiește pe strazile din Nisa. Ion-Nelu Gioroiu, cunoscut drept Jojo, și-a donat economiile pentru a ajuta victimele inundațiilor, scrie Paris Match. Ion-Nelu Gioroiu, un roman fara adapost din Nisa, a adunat 150 de euro din vanzarea unei reviste publicate de asociația Solidarity 06 in beneficiul celor fara adapost. El a donat aceasta suma victimelor inundațiilor din Alpes-Maritimes. Sunt peste patru ani de cand Jojo, in varsta de 52 de ani, a dormit pe strazile din Nisa. Dar zilele trecute, impresionat de suferința victimelor inundațiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

