- Presedintele sectiei de handbal de la SCM Ramnicu Valcea, Florin Verigeanu a castigat Supercupa Romaniei la handbal feminin, dupa ce, anul trecut, a reusit aceeasi performanta cu FC Voluntari la fotbal.

- SCM Ramnicu Valcea a cucerit in premiera Supercupa Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins-o dramatic pe una dintre cele mai bune echipe de pe continent, CSM Bucuresti, cu scorul de 33-31 (12-10, 21-21, 26-26), dupa patru reprize de prelungiri, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din…

- Antrenorul secund al echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Adrian Vasile, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca toata lumea se bucura de inceperea sezonului dupa pregatirea lunga din aceasta vara, precizand ca primul obiectiv este castigarea Supercupei Romaniei, programata, sambata,…

- Componentele echipei feminine de handbal CSM Bucuresti, campioana en titre a Romaniei, au participat vineri la sedinta foto oficiala, in cadrul careia au fost imortalizate cu noul echipament de joc pentru sezonul 2018-2019. Dupa un cantonament in Muntengru si doua meciuri de verificare castigate impotriva…

- Ce fel de antrenor cauta echipa de handbal feminin CSM București: ”Vrem un dictator care sa domine vestiarul”. Directorul general al CSM Bucuresti, Gabriela Szabo, a declarat, marti, ca exista deja “o decizie creionata” in privinta noului tehnician, dar nu a dorit sa il nominalizeze. ”Deja avem o decizie…

- Romania va avea doua reprezentante la startul sezonului 2018-2019 al Ligii Campionilor la handbal feminin, campioana CSM Bucuresti, calificata direct in grupe, si vicecampioana SCM Craiova, care a primit un wild card si va evolua in turul preliminar, dupa ce a cucerit Cupa EHF in mai, informeaza site-ul…