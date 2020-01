Gest emotionant: Slujba pentru victimele accidentului de la Topraisar soldat cu doi morti si 20 de raniti (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Ceata care s a lasat peste judetul Constanta in cursul zilei de ieri a pus probleme soferilor din mai multe zone. Din pacate, o tanara de 17 ani si un barbat de 37 de ani s au stins in urma unui tragic accident la Topraisar, cand un microbuz de transport persoane s a rasturnat in camp. La ora 8:50,…

- Doliu intr o familie din localitate Tataru, comuna Comana, judetul Constanta O tanara de 17 ani, Mihaela, se numara printre victimele accidentului rutier grav de la iesire din Topraisar, unde un microbuz s a rasturnat. Doua persoane au murit, dintre care si minora mentionata.Rudele si colegii au postat…

- Imagini accident mortal in urma cu puțin timp. Microbuz rasturnat in afara parții carosabile. 2 morți și 18 raniți.video+foto Accident rutier cu un microbuz rasturnat, intre Topraisar si Amzacea din judetul Constanta. Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru gestionarea situației acționeaza…

- O mașina a intrat intr-un grup de turiști in localitatea Lutago din Italia. Șase persoane au murit, iar alte 11 sunt ranite. Potrivit repubblica.it, victimele ar fi turiști germani.Incidentul a avut loc la ora 1:15. O mașina a intrat cu viteza intr-un grup de persoane care se gaseau pe marginea strazii…

- Cuvantul Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, rostit la Slujba ce se savarseste in noaptea trecerii dintre ani 2019 2020 , in Catedrala Patriarhala, potrivit basilica.ro:Timpul liturgic al Bisericii ne ofera arvuna vietii vesnice"Slujba ce se savarseste in noaptea trecerii…

- Saptesprezece persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui accident de autocar produs in nordul Marocului, anunta autoritatile locale, citate de site-ul cotidianului Le Figaro. Autocarul s-a rasturnat duminica seara, din cauze ramase inca necunoscute, in apropierea orasului Taza,…

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,3 grade produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana a determinat moartea a cel puțin patru persoane și ranirea altor 150, conform informațiilor transmise de sursele locale, citate de contidianul The Washington Post. Victimele din randul populației au fost insoțite…

- Doua persoane au decedat, iar alte doua, dintre care un copil, au fost ranite, miercuri seara, in urma accidentului produs pe DN 17, la iesirea din Campulung Moldovenesc spre Suceava, in care au fost implicate doua autoturisme, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei…