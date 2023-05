Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai frumoase romance din istorie și-a gasit sfarșitul mult prea devreme. Tita Cristescu, prima Miss Romania, a fost asasinata chiar in ziua de Craciun, la varsta de 27 de ani. Destinul tragic al brunetei a lasat un gol in inima fanilor sai. Cum a fost omorata prima Miss Romania din istorie…

- Campanie de strangere de fonduri pentru achiziționarea de echipamente sportive pentru centrul de copii din comuna Cornești, de langa Timișoara. In 9 aprilie, toți cei interesați sunt invitați sa ia parte la o ora de mișcare, alaturi de antrenori de fitness și copii. Puteți dona atat bani, cat și echipamnte…

- Intr-o casa mica și saracacioasa cu pereții crapați iși duc traiul cu greu noua suflete. Șapte copii mici și parinții lor. Tatal care lucra in strainatate s-a intors in țara deoarece a avut un accident și nu mai poate munci. Doi dintre micuți sunt bolnavi. O fetița s-a nascut cu leucemie iar un baiețel…

- Intr-o casa mica și saracacioasa cu pereții crapați iși duc traiul cu greu noua suflete. Șapte copii mici și parinții lor. Tatal care lucra in strainatate s-a intors in țara deoarece a avut un accident și nu mai poate munci. Doi dintre micuți sunt bolnavi. O fetița s-a nascut cu leucemie iar un baiețel…

- Ediția din aceasta seara a show-ului culinar Chefi la cuțite a inceput cu o poveste de viața cutremuratoare. Mariana Zinner a pierdut un copil in urma cu cațiva ani, iar acest moment a lasat-o cu multe goluri in suflet. Insa, a venit cu multa incredere in talentul și pasiunea ei pentru gatit.

- Aproape 300 de copii cu deficiențe din județul Timiș au șansa sa studieze intr-un loc special, in care dizabilitațile nu reprezinta o povara și unde fiecare este indrumat catre o meserie. La finalul școlii, șansele lor de angajare cresc semnificativ.

- Tratamentul care inlocuiește gena defecta a Ameliei poarta denumirea de Zolgensma și costa 2.1 milioane euro, fiind cel mai scump tratament genetic din lume, potrivit parinților Ameliei. Fetița a avut o evoluție normala pana la varsta de 2 luni, cand a devenit hipotona, adica nu-și mai putea mișca normal…

- Ariana, un copil frumos, luptator și altruist din Campia Turzii, cu care viața nu a fost prea miloasa. Ariana este bolnava, insa iși dorește sa lupte cu toate problemele pe care le are și este convinsa ca va ieși invingatoare, insa are nevoie și de ajutorul nostru. Problemele ei au inceput de la varsta…