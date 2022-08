Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de la 1 octombrie, intreprinderile vor putea sa incaseze cu 2,4 mai multi eurocenti pe kilowatt-ora de gaz, a anuntat luni organizatia gestionarilor retelei, Trading Hub Europe (THE). Cu tot cu TVA, 2,4 eurocenti pe KWh reprezinta 600 de euro in plus la factura anuala a unei familii cu doi…

- Din cauza exploziei prețurilor la gaze, milioane de gospodarii din Germania nu vor putea sa-și plateasca facturile la incalzire, potrivit președintelui Asociației germane a chiriașilor, Lukas Siebenkotten. In principal, a spus el, sunt afectate persoanele care se afla chiar deasupra nivelului…

- Conform acordului, Guvernul german va achizitiona un pachet de 30% din Uniper — cel mai mare importator de gaze provenite din Rusia al tarii — si ii va oferi finantare. Pe masura ce livrarile de gaze au fost reduse, compania Uniper a fost nevoita sa achizitioneze gaze mai scumpe din alte surse de pe…

- Rusia a reluat astazi livrarile de gaze catre Germania prin conducta Nord Stream 1, care a iesit din cele 10 zile de mentenanta. In prezent, livrarile au o capacitate de 40% si nu se asteapta cresterea ei pentru moment. Chiar daca livrarile au fost reluate, Guvernul german se teme, insa, ca Putin le-ar…

- Raniti ucraneni nu vor fi ingrijiti in Elvetia, din cauza ca Guvernul nu a dat curs unei solicitari NATO, pentru a nu-si incalca principul neutralitatii, confirma luni Departamentul federal al Afacerilor Externe (DFAE), contactat de AFP.

- Germania sprijina Polonia si Romania in vederea adaptarii cailor ferate ale celor doua tari pentru a permite exportul milioanelor de tone de cereale blocate in Ucraina, din cauza blocadei maritime a Rusiei, afirma ministrul german de Externe, Annalena Baerbock.

- Guvernul elvetian s-a opus prin veto in privinta cererii Danemarcei de a trimite Ucrainei vehicule blindate pentru transport de trupe fabricate in Elvetia, invocand politica sa de neutralitate de a nu furniza arme in zonele de conflict, a informat miercuri canalul elvetian de televiziune SRF, citat…

- Guvernul din Ungaria a declarat stare de urgența incepand de miercuri, 25 mai, incepand cu miezzul nopții, din cauza conflictului armat dintr-o țara vecina, a anunțat prim-ministrul Viktor Orban intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. La doar cateva ore dupa ce parlamentul a amendat Constituția…