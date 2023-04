Stiri pe aceeasi tema

- Seful Autoritatii de Reglementare Antitrust din Germania a anuntat sambata ca ar putea fi investigati furnizorii de energie, pe fondul plangerilor consumatorilor privind majorarile de pret si a posibilului abuz legat de plafonarea pretului energiei de catre Guvern, transmite Reuters.

- Germania ar putea calca pe urmele Italiei care a interzis utilizarea robotului conversațional ChatGPT din cauza problemelor de securitate a datelor, a declarat luni comisarul german pentru protectia datelor pentru publicația Handelsblatt, relateaza Reuters.

- Trenurile si autobuzele din Germania erau in regim de stationare luni dimineata, perturband milioane de navetisti si calatori la inceputul saptamanii, in timpul uneia dintre cele mai mari miscari de protest din ultimele decenii, transmite Reuters.

- Grupul francez de produse alimentare Danone a inceput sa cumpere din ce in ce mai mult zer si aluminiu din Asia, a declarat vineri pentru Reuters un director de la Danone, o decizie care potrivit analistilor ii va permite gigantului francez sa isi reduca costurile dar ii va nemultumi pe furnizorii europeni.Producatorul…

- Manati de cresterea preturilor, oamenii au inceput sa isi cultive in gradini pentru consum propriu.„Cultivam pentru noi, pentru familie, atat. Nu am cumparat deloc”, a spus pentru Realitatea Plus un agricultor din județul Botoșani.Intrebați daca vor cumpara de la piața legume anul acesta, agricultorii…

- Inchiderile din industrie din cauza preturilor energiei s-au transmis in deficitul comercial al Romaniei: 34 mld. lei in 2022, plus 44%. Cele mai mari cresteri ale deficitului comercial la bunuri au fost la produsele chimice, industriale si energetice.

- Apelul a fost facut marți, 7 februarie, de ministrul german de externe, Annalena Baerbock, care cere ca, in Siria „armele sa fie date de-o parte si toate eforturile sa se concentreze asupra ajutorului umanitar”, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Șefa diplomației de la Berlin a spus ca „toti…

- Doua seisme puternice au zguduit luni, 6 februarie, Turcia. Primul cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc la ora 04:17 dimineața, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a țarii, in provincia Gaziantep. Al doilea seism, de 7,5 grade s-a produs la o distanța de circa 100 de kilometri…