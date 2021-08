Germania vrea să electrifice și autostrăzile. Camioanele, ca trenurile Germania testeaza autostrazile cu fir electric deasupra, pentru a face transportul rutier mai puțin poluant. Industria transportului rutier este un dezastru ecologic. Camioanele care circula pe drumurile din intreaga lume sunt extrem de poluante. In țarile mari ca Franța, spre exemplu, in 2019, vehiculele grele (inclusiv autobuze și autocare) au reprezentat 22% din emisiile de […] The post Germania vrea sa electrifice și autostrazile. Camioanele, ca trenurile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

