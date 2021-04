Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce Danemarca a anunțat miercuri ca renunța definitiv la vaccinarea cu AstraZeneca invocand cazurile de cheaguri de sange rare aparute printre persoanele vaccinate, Cehia a reactionat si s-a declarat dispusa sa cumpere dozele care vor ramane nefolosite in aceasta tara, informeaza DPA,…

- Compania farmaceutica rusa R-Pharm se asteapta sa produca lunar pana la 8-10 milioane de doze din vaccinul Sputnik V impotriva COVID-19 la fabrica sa din landul Bavaria, in sudul Germaniei, daca va opera la capacitate maxima, a declarat pentru Reuters directorul sau executiv, Alexei Repik, relateaza…

- Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, a anuntat joi ca tara sa va incepe discutii cu Rusia in vederea eventualei achizitii de doze de vaccin Sputnik V, in caz de aprobare a acestuia de catre Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), transmite AFP. 'Am explicat in numele Germaniei, la…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis și fostul prim-ministru Alexis Tsipras, principalul lider al opoziției, s-au confruntat cu privire la achiziționarea vaccinului rusesc Sputnik V în afara cadrului de reglementare al Uniunii Europene, relateaza Euractiv.Tsipras, liderul partidului de stânga…

- Compania farmaceutica rusa R-Pharm intentioneaza sa produca vaccinul Sputnik V, dezvoltat de Moscova, in landul Bavaria din sudul Germaniei, cel mai devreme din iunie, relateaza miercuri dpa, potrivit AGERPRES. "Depunem toate eforturile pentru ca productia sa poata sa inceapa in vara", a declarat…

- Agenția Europeana a Medicamentelor (AEM) a anunțat joi ca a inceput examinarea vaccinul rusesc Sputnik V. Etapa este una importanta, intrucat se va decide daca serul va fi autorizat oficial in Uniunea Europeana, transmite AFP, citata de Agerpres . Agenția a indicat ca vor fi evaluate datele pe masura…

- Ungaria a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a aprobat in mod unilateral folosirea vaccinului rusesc Sputnik V. Budapesta depune eforturi sa ridice restrictiile impuse din cauza epidemiei in vederea unei relansari a economiei. Ungaria a incheiat un acord de achizitionare a vaccinului rus…