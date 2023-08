Germania va transmite Ucrainei noi superdrone Concernul german Rheinmetall va transmite Ucrainei pina la sfirșitul anului drone de recunoaștere Luna NG de noua generație, scrie Bild. Pe linga indeplinirea funcțiilor de recunoaștere, drona poate transporta pina la opt quadrocoptere Hero R cu arme. Hero R a fost creat in cooperare cu producatorul israelian UVision, relateaza Noi.md cu referire la haqqin. Publicația numește dispozitivele d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

