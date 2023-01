Stiri pe aceeasi tema

- Germania a primit cererea oficiala a Poloniei de a reexporta tancuri Leopard 2 catre Ucraina, a anuntat marti ministrul polonez al apararii, in timp ce Varsovia creste presiunea asupra Berlinului pentru a-si da aprobarea, informeaza Reuters.

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a declarat ca Germania nu s-ar opune, daca Polonia doreste sa trimita Ucrainei tancuri Leopard 2 de fabricatie germana. Anunțul a fost facut duminica, intr-un interviu acordat postului de televiziune francez LCI.

- Cancelarul german Olaf Scholz, aflat sub presiune pentru a permite expedierea tancurilor de fabricație germana catre Ucraina, a declarat ca toate deciziile privind livrarile de arme vor fi luate in coordonare cu aliații, transmite Reuters. Scholz, intrebat duminica la o conferința de presa la Paris…

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca Germania va continua sa susțina Ucraina. Afirmația vine la cateva zile dupa ce aliații occidentali au temperat speranțele Ucrainei de a primi un transport rapid de tancuri de lupta.

Cancelarul german Olaf Scholz este dispus sa permita ca tancurile de lupta Leopard sa fie livrate Ucrainei in anumite conditii, potrivit informatiilor aparute miercuri in presa germana, informeaza dpa, conform Agerpres.

- Kremlinul a transmis luni Occidentului, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov, ca furnizarea de armament avansat Ucrainei nu va schimba cursul razboiului, iar tancurile pe care Marea Britanie a anunțat ca le livreaza Kievului ”vor arde la fel ca restul”, relateaza Reuters și CNN.Londra…

- Cancelarul german Olaf Scholz a afirmat, intr-o declarație facuta luni la un eveniment al Partidului Social-Democrat -citat de Reuters – ca ramane convins de necesitatea ca Germania sa-și coordoneze cu aliații sai livrarile de arme catre Ucraina. Precizarea vine in contextul presiunilor asupra Berlinului…

Cancelarul german Olaf Scholz a reafirmat luni ca este in continuare convins de necesitatea unei coordonari cu aliatii in privinta livrarilor de arme pentru Ucraina, in timp ce presiunea se accentueaza asupra Berlinului pentru a trimite tancuri de asalt Leopard 2 Kievului, potrivit Reuters.