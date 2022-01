Germania trimite avioane de luptă în România pentru a întări apărarea NATO Trei avioane de lupta Eurofighter germane vor pleca spre România în februarie si martie, în contextul în care tarile NATO încearca sa îsi sporeasca prezenta în Europa de Est, ca parte a unei confruntari cu Rusia, informeaza vineri agentia germana de presa DPA, preluata de Agerpres.



Scopul este de a fi gata sa raspunda rapid la alerte în colaborare cu fortele italiene, precizeaza fortele aeriene germane, sau Luftwaffe.



&"Contingentul german va fi integrat pe scara larga în contingentul italian. Acest concept de interoperabilitate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania trimite avioane de lupta in Romania, in contextul CONFLICTULUI dintre Rusia și Ucraina Germania trimite avioane de lupta in Romania, in contextul CONFLICTULUI dintre Rusia și Ucraina Trei avioane de lupta Eurofighter germane vor pleca spre Romania in februarie si martie, in contextul in care…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut vineri occidentalilor sa nu creeze panica în jurul tensiunilor cu Rusia, care este acuzata ca pregateste o invazie în Ucraina. El a estimat totodata ca principalul risc pentru tara sa îl reprezinta „destabilizarea din interior”.„Nu…

- Trei avioane de lupta Eurofighter germane vor pleca spre Romania in februarie si martie, in contextul in care tarile NATO incearca sa isi sporeasca prezenta in Europa de Est, ca parte a unei confruntari cu Rusia, transmite agentia germana de presa DPA, potrivit Agerpres. Scopul este de a fi gata…

- Liderul Belarusului, Alexandr Lukașenko, a declarat ca forțele externe ostile sucesc în mod deliberat mințile ucrainenilor și îi pregatesc pentru agresiune împotriva vecinilor cu scopul de a „îneca în sânge frația ruso-ucraineana”, relateaza Kommersant.Lukașenko…

- SUA si mai multe tari aliate sunt in discutii pentru a trimite cateva mii de militari in tarile NATO din Europa de Est pentru a face fata amenintarilor Rusiei, susține postul de televiziune CNN. Printre tarile membre NATO se numara si Romania, Bulgaria si Ungaria. Se estimeaza un numar de aproximativ…

- Un atac cibernetic masiv care i-a avertizat pe ucraineni „sa se teama și sa se aștepte la ce este mai rau” a lovit site-urile guvernamentale. Au blocat unele site-uri și au determinat Kievul sa deschida o investigație, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Ucrainei a declarat…

- Moldova este profund ingrijorata de tensiunile dintre Moscova si Kiev. Este prima reactie a sefului statului, Maia Sandu, dupa ce Rusia și-a dislocat trupele militare la granița cu Ucraina, iar Occidentul discuta tot mai des despre o eventuala invazie a Rusiei in tara vecina.

- Vladimir Putin va organiza o reuniune extinsa a Consiliului de administrație al Ministerului rus al Apararii. Participanții la intalnire vor analiza și rezuma rezultatele activitații Forțelor Armate Ruse in 2021. Președintele Rusiei va susține o intalnire cu Consiliului de administrație al Ministerului…