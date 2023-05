Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Moscova a acuzat, marti, Germania de implicare din ce in ce mai mare in conflictul din Ucraina prin furnizarea de armament fortelor militare ucrainene. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Germania nu are nicio modalitate de a se asigura ca armamentul…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca Ucraina nu are dreptul sa utilizeze armele primite din partea Germaniei pentru a efectua tiruri asupra teritoriului Federatiei Ruse, scrie marti publicatia germana Die Zeit, citata de agentia de presa ucraineana Unian și Agerpres.

- Vizita in Romania a cancelarului Germaniei, Olaf Scholz, care urmeaza sa aiba o intalnire cu președinții Romaniei și Republicii Moldova, Klaus Iohannis și Maia Sandu, reprezinta un semnal al unitatii Europei, a declarat ambasadorul Germaniei in Romania, Peer Gebauer. „Vizita cancelarului federal Olaf…

- Beijingul a declarat ca nu va furniza arme Moscovei pentru a o ajuta in razboiul impotriva Ucrainei, a subliniat, duminica, Olaf Scholz, lasand sa se ințeleaga ca Berlinul a primit astfel de asigurari in cadrul relației bilaterale cu China, transmite POLITICO.

- Dupa ce secretarul de stat american, Anthony Blinken, a avertizat pe data de 18 februarie cu privire la intenția Chinei de a furniza arme și muniție Rusiei pentru a lupta pe front impotriva Ucrainei, intreaga lume a fost alertata și sceptica vizavi de relația periculoasa dintre cele doua țari prietene,…

- Potrivit sefului companiei, Armin Papperger, o fabrica ar putea fi infiintata in Ucraina pentru aproximativ 200 de milioane de euro si ar putea produce anual pana la 400 de tancuri de lupta principale de tip Panther. Papperger a descris discutiile cu guvernul ucrainean drept „promitatoare”, adaugand…

- Ucraina promite ca nu va folosi arme occidentale impotriva teritoriului Rusiei, a declarat, intr-un interviu pentru presa germana, cancelarul Olaf Scholz. Cancelarul Germaniei a precizat ca a discutat acest subiect cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „Avem un consens pe acest subiect”, a precizat…

