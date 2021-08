Partidul Social-Democrat german (SPD) i-a depasit in intentiile de vot pe conservatorii cancelarului Angela Merkel pentru prima data in 15 ani, indica un sondaj de opinie realizat de institutul Forsa pentru RTL/NTV si publicat marti, cu o luna inaintea alegerilor parlamentare nationale din Germania, relateaza Reuters si AFP.



Sprijinul pentru blocul conservator CDU-CSU (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala) a scazut considerabil in ultimele saptamani. Institutul Forsa a declarat ca este prima data dupa octombrie 2006 cand SPD este plasat inaintea conservatorilor in privinta…