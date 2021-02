Un front rece a strabatut nordul Europei, aducand ninsori și viscol asupra Olandei, Germaniei și Marii Britanii. Condițiile meteo au dat peste cap traficul feroviar, rutier și aerian. Furtuna Darcy a afectat, indirect, și Romania. Din cauza ei, avionul care era așteptat luni sa aduca a opta tranșa de vaccinuri de la Pfizer in Romania nu a putut decola din Germania, din cauza condițiilor meteo. Olanda. Prima furtuna de zapada dupa un deceniu In Olanda, furtuna a adus prima ninsoare mai serioasa din ultimul deceniu. Intreaga țara a fost duminica sub cod roșu. Toate trenurile au fost oprite, zeci…