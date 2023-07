Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban acuza Comisia Europeana ca a adus UE in pragul falimentului si cauta acum fonduri noi pentru a sustine nu doar ajutorul financiar pentru Ucraina, ci si „cresterea salariilor birocratilor de la Bruxelles”. Reacția lui Orban a venit in urma cererii Comisiei Europene ca statele…

- Potrivit AFP, Comisia Europeana a aprobat luni un ajutor de 100 de milioane de euro pentru cinci tari din Uniunea Europeana, printre care Romania, afectate de afluxul de cerealele din Ucraina, a anuntat executivul european care a detaliat un plan separat de ajutor pentru celelalte 22 de state membre.…

- Suspendarea taxelor la import, a contingentelor și a masurilor de aparare comerciala (cunoscute sub denumirea de „masuri comerciale autonome”) aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana se prelungește cu un an. Aceasta dovada puternica a sprijinului ferm pe care UE il acorda Ucrainei…

- Miniștrii de externe ai Germaniei și Ungariei s-au certat, luni, in timpul unei intalniri la Bruxelles a șefilor diplomațiilor europene, cu privire la rolul pe care o controversata banca din Ungaria il are in razboiul lui Putin impotriva Ucrainei, conform spuselor a patru diplomați care au asistat la…

- „Romania avea termen pana la 30 aprilie sa schimbe Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), deja Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a prevazut o serie de modificari si se afla in proces de negociere cu Comisia Europeana, si incepand de acum Romania nu mai poate face nicio…

- Un nou razboi mondial este probabil, insa el nu este inevitabil, a declarat marti vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, care a subliniat ca o „impartire linistita” a Ucrainei este „mai buna” decat un razboi mondial si a invocat in acest context „aspiratii” ale Poloniei,…

- Bulgaria dorește sa interzica importul de cereale ucrainene, urmand exemplul Poloniei si Ungariei, a declarat ministrul interimar al Agriculturii, Iavor Gechev Ministrul a declarat, duminica, la Plovdiv, ca trebuie protejate interesele Bulgariei. Acum ca doua tari au actionat deja in acest fel. Daca…

- Actiunile comerciale unilaterale ale statelor UE sunt "inacceptabile", a transmis duminica un purtator de cuvant al Comisiei Europene, dupa ce Polonia si Ungaria au interzis importurile de cereale si alte produse alimentare ucrainene, pentru care UE si-a deschis piata fara a li se impune respectarea…