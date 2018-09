Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul director al serviciului german de informații interne, Hans-Georg Maassen, a fost demis din funcție, a anunțat marți serviciul de presa al guvernului de la Berlin, masura ce vine la capatul unui scandal vizand acuzații de coluziune cu extrema dreapta, scrie AFP.

- Cancelarul german, Angela Merkel, il va concedia pe seful serviciilor secrete, Hans-Geaorg Maassen, dupa ce raspunsul acestuia privind incidentele din Chemnitz a generat un scandal, fiind evidentiate legaturile sale cu partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), scrie Politico.Merkel…

- Seful serviciilor de informatii interne, Hans-Georg Maassen, confruntat cu apeluri sa demisioneze pentru ca a pus sub semnul intrebarii veridicitatea unei inregistrari video care arata grupuri de extrema dreapta vanand migranti la Chemnitz, a admis ca inregistrarea este reala, relateaza marti Reuters,…

- Seful serviciilor de informatii interne din Germania se afla luni sub tirul criticilor pentru ca a contrazis guvernul cand si-a exprimat indoiala in legatura cu faptul ca in timpul recentelor proteste din Chemnitz (est) au avut loc si actiuni ale extremei drepte de ''vanare'' de straini, relateaza…

- Seful serviciilor secrete germane, Hans-Georg Maassen, s-a aratat sceptic fata de afirmatiile conform carora multimea de extremisti de dreapta a „vanat” cetatenii straini in timpul demonstratiilor violente din Chemnitz, contrazicand-o astfel pe Angela Merkel, scrie The Guardian.Citește și: ALERTA…

- Șeful informațiilor interne germane, Hans-Georg Maassen, a pus sub semnul intrebarii "vanatorile" de straini la Chemnitz, intr-o intervenție care contrazice și pune intr-o poziție stanjenitoare cancelarul Angela Merkel, care se confrunta cu noi probleme politice legate de migrație, scrie AFP.

- Ministrul de interne al Germaniei, conservatorul bavarez Horst Seehofer, a lansat critici dure la adresa imigratiei in Germania, parand sa ia apararea manifestantilor de extrema dreapta de la Chemnitz, informeaza joi mai multe publicatii germane, citate de AFP. Mare adversar al politicii promovate de…

- Autoritațile din Germania iau in considerare adoptarea unor legi care sa permita combaterea activa a atacurilor cibernetice din alte țari, a declarat Horst Seehofer, ministrul german de Interne, ca raspuns la un raport al Serviciului de Informații, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Conform…