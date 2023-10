Stiri pe aceeasi tema

- Randamentele pentru obligatiunile de referinta emise de statul german au trecut miercuri pragul de 3%, pentru prima data in mai mult de un deceniu, pe masura ce investitorii cer dobanzi din ce in ce mai mari pentru a achizitiona obligatiuni cu maturitati lungi, transmite agenția Bloomberg, citata de…

- Bugetare participativa 2023, la Alba Iulia. Perioada de depunere a ideilor de proiecte a fost prelungita Perioada de depunere a ideilor de proiecte pentru ediția 2023 a bugetarii participative la Alba Iulia a fost prelungita pana in 16 octombrie, la ora 12:00. Calendarul inițial al ediției din acest…

- Inflatia din Germania a coborat la cel mai scazut nivel al ultimilor doi ani, scrie Bloomberg.Aceasta a atins 4,3% fata de anul trecut in septembrie, comparativ cu 6,4% in august, a explicat agentia germana de statistica joi, conform mediafax. Cu toate ca inflatia a scazut semnificativ, aceasta…

- Germania a taiat volumul vanzarilor de datorie planificate pentru trimestrul patru cu 31 miliarde de euro, dupa ce a redus subvențiile la energie pentru gospodarii si companii, scrie Bloomberg.

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de luni, 7 august 2023, a hotarat menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an. Decizia a fost luata pentru a tempera inflația.

- Au fost descoperite puține fosile complete ale acestui tip de țestoase marine din Jurasic, numita Solnhofia parsonsi. Cu toate acestea, oamenii de știința au indicat recent o fosila remarcabila care are toate membrele, dezvaluind pentru prima data forma și structura extremitaților broaștei țestoase.…

- Medicii recomanda introducerea siestei pe perioada verii, dupa modelul consacrat in sudul Europei Președintele Federației Medicilor din Serviciul de Sanatate Publica din Germania (BVA-GD), Johannes Niessen, a cerut marți ca in lunile de vara Germania sa adopte obiceiuri deja consacrate in sudul Europei,…