Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite sa acționeze impotriva Rusiei in legatura cu atacurile aeriene asupra infrastructurii civile, care au aruncat din nou orașele ucrainene in intuneric și frig, in timp ce se instaleaza iarna. Rusia a lansat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denuntat miercuri in fata Consiliului de Securitate al ONU drept o crima impotriva umanitatii atacul Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, transmite AFP. „Cu temperaturi sub zero, cateva milioane de oameni fara alimentare cu energie electrica,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a condamnat miercuri bombardamentele fortelor ruse asupra infrastructurii civile din Ucraina, argumentand ca sansele Rusiei de a castiga pe campul de lupta au disparut, transmite dpa. „Aceasta bombardament terorist impotriva populatiei civile trebuie sa inceteze si asta…

- "Cu temperaturi sub zero, cateva milioane de oameni fara alimentare cu energie electrica, caldura si apa, aceasta este, evident, o crima impotriva umanitatii", a criticat presedintele Zelenski intr-o scurta declaratie adresata Consiliului de Securitate prin legatura video in timpul unei reuniuni de…

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Presedintele rus Vladimir Putin va avea in aceasta saptamana o intalnire cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, prima dupa retragerea trupelor din Herson.

- Lumea a intrat in deceniul sau cel mai periculos si imprevizibil dupa al Doilea Razboi Mondial, a estimat joi presedintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul ca urmareste sa-si mentina dominatia asupra planetei, relateaza agentiile AFP si EFE. ”Suntem intr-un moment istoric. Ne aflam fara…

- In mod traditional, in prim zi a evenimentului are loc discursul presedintele american, in calitate de lider al tarii gazda a sediului ONU. In mod exceptional, Joe Biden, care s-a deplasat, luni, la Londra, la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, si-a amanat interventia pentru miercuri, relateaza G4Media.ro.Cel…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters.Fostul presedinte Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului…