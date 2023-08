Stiri pe aceeasi tema

- Armata germana nu reuseste sa recruteze personal suficient, dupa ce Guvernul a lansat o vasta modernizare a apararii germane, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, deplange miercuri ministrul german al Apararii Boris Pistorius, relateaza AFP. ”Toata lumea vorbeste despre lipsa personalului in Bundeswehr…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a aparat inca o data decizia Statelor Unite de a furniza controversatele munitii cu dispersie Ucrainei, dar in acelasi timp el a subliniat importanta tratatului international care interzice acest tip de munitii, transmite vineri, 14 iulie, DPA și Agerpres . Guvernul…

- Razboiul din Ucraina a trezit din nou la viața alianța transatlantica, dar relația dintre SUA și aliații europeni este tot mai dezechilibrata, relateaza Financial Times. Economia americana este acum mult mai bogata și dinamica decat cea a Uniunii Europene și a Marii Britanii – iar decalajul continua…

- Liderii din NATO nu ii vor lansa Ucrainei invitatia de a adera la Alianta Nord-Atlantica la summitul de la Vilnius de la mijlocul lunii iulie, a declarat luni secretarul general Jens Stoltenberg, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . „La summitul de la Vilnius si in cadrul pregatirilor pentru summit,…

- Razboiul din Ucraina a reactivat alianta transatlantica, dar relatia dintre Statele Unite si partenerii europeni este din ce in ce mai dezechilibrata, Europa ramanand in urma, cu un decalaj care se accentueaza, comenteaza cotidianul Financial Times, citat de Mediafax."Razboiul din Ucraina a reactivat…

- Manevrele aeriene majore ale NATO in Europa dovedesc puterea si unitatea Germaniei si a aliatilor sai, a afirmat vineri cancelarul german Olaf Scholz, in timpul vizitei la o baza aeriana germana participanta la operatiune, transmite DPA, conform Agerpres.Germania trimite zeci de tancuri Leopard in…

- Conducta Nord Stream, care transporta gaze naturale din Rusia catre Germania, a fost sabotata de explozii subacvatice pe 26 septembrie si a devenit inoperabila, privand Moscova de venituri de miliarde de dolari si intrerupand ruta gazelor rusesti catre Europa. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…