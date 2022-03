Pretul unui litru de benzina in Germania a depasit, pentru prima data, pragul de doi euro, din cauza invadarii Ucrainei de catre Rusia, informeaza DPA, transmite AGERPRES . Pretul mediu al unui litru de benzina premium de tip E10 era luni de 2,008 euro in timp ce litrul de motorina avea un pret mediu de 2,032 euro, a anuntat marti Automobil Clubul German (ADAC). Comparativ cu situatia din urma cu un an cresterile sunt uriase, avand in vedere ca in luna martie 2021 litru de motorina costa, in medie, 1,315 euro in Germania, in timp ce litru de benzina premium de tip Super E10 costa 1,454 euro. Principalul…