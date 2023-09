Germania, pentru prima dată campioană mondială. Naționala SUA, din nou în genunchi Germania a caștigat primul sau titlu de campioana a lumii la baschet, dupa ce a invins Serbia cu 83-77, intr-o veritabila finala europeana a Campionatului Mondial. Insa adevarata drama s-a derulat in spatele cortinei de aur și argint, de la Manila. Naționala SUA a ingenuncheat din nou, spulberata de forța copleșitoare a propriului mit. Echipa menita sa reprezinte baschetul spectacol a reușit doar sa evite eșecul greu de imaginat de la precedenta Cupa Mondiala. Supranumita candva Dream Team, selecționata NBA a ocupat locul patru la World Cup 2023, cu trei trepte mai sus decat la ediția din China,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

