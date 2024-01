Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Partidului Liberal Democrat (FDP) german au decis luni, 1 ianuarie, prin intermediul unui vot la limita, sa ramana in guvernul de coalitie cu social-democratii (SPD) si Verzii - așa-numita alianța "semafor" -, in pofida tensiunilor crescande si a rezultatelor electorale slabe, scrie Agerpres…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, considera ca președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, „trage in jos" coaliția de guvernare in județul Suceava. Ioan Stan i-a transmis lui Gheorghe Flutur sa stea liniștit pentru ca PSD nu ii poarta de grija nici lui ...

- Coaliția de guvernare trece astazi, pe repede inainte, Legea Pensiilor prin Camera Deputaților, inainte de renegocierea PNRR. La fel cum s-a intamplat la Senat, Coaliția de guvernare și-a propus sa „discute” proiectul in doar cateva ore, atat in comisiile de specialitate, cat și in plen. Dezbaterile…

- Vasile Dincu, președintele Consiliului Național al PSD, a criticat și la RFI limbajul dublu practicat de PNL. Așa cum a facut zilele trecute, la un alt post TV, Dincu invoca acum alegerile anticipare pe post de sperietoare, dupa ce, in urma cu doar cateva zile, era concesiv și afirma ca ”in aceste…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat duminica, 12 noiembrie, ca dupa discuțiile cu premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, au concluzionat ca plafonarea prețului alimentelor nu este o varianta optima, pentru ca un retailer poate sa mentina pretul la anumite produse, dar poate crește prețurile…

- Alegerile organizate in week-end in Bavaria și Hesse s-au dovedit catastrofale pentru cele trei partide ale coaliției de guvernamant din Germania. Social-democrații (SPD) ai cancelarului Olaf Scholz, candva cea mai puternica forța din landul Hesse, au inregistrat cea mai puternica infrangere suferita…