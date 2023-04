Vineri, 21 aprilie 2023, in intervalul orar 03:00-11:00, Germania va fi paralizata de o greva de advertisment la nivel federal, care va afecta serviciile feroviare regionale si pe distante lungi, operate de Deutsche Bahn. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani ca exista probabilitatea ca transportul feroviar pe distante lungi sa fie oprit pe tot parcursul zilei. In cazul in care, romanii intampina vreo urgența, aceștia pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale reprezentantei diplomatice si oficiilor consulare din R.F. Germania, dupa cum urmeaza: – Ambasada…