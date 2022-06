Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al economiei Robert Habeck și-a exprimat temerile duminica despre unitatea Uniunii Europene despre care a spus ca „a inceput sa se farame”, inainte de reuniunea extraordinara a Consiliului European unde subiectul cel mai controversat este cel al impunerii unui embargo impotriva petrolului…

- Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba anunta vineri ca a cerut tarilor industrializate din G7, in cadrul unei reuniuni in Germania cu omologii sai din cadrul Grupului si Republica Moldova, sa confiste active rusesti, care sa fe folosite in reconstructaia Ucrainei, relateaza AFP. ”Azi (vineri),…

- Conform datelor preliminare publicate luni de Oficiul federal de statistica (Destatis), preturile de consum au crescut cu 7,4% in ritm anual in luna aprilie, potrivit standardelor nationale, acesta fiind cel mai ridicat nivel inregistrat de la reunificarea tarii in 1990, si peste estimarile analistilor…

- ”Lucram la impunerea unui embargo, cu masuri care sa il afecteze zilnic pe Putin. Suntem pe drumul cel bun si saptamana aceasta vom face mai multe progrese in acest sens”, a spus Habeck. ”Lucram la independenta fata de gazele, carbunele si petrolul rusesti”, a mai afirmat ministrul german al Economiei.…

- Anuntul este cel mai clar semn ca Uniunea Europeana se pregateste pentru intreruperea aprovizionarii cu gaze dupa ce a impus sanctiuni fara precedent Rusiei in urma invaziei ruse in Ucraina. De asemenea, Moscova intentioneaza sa introduca un nou mecanism de plata a livrarilor de gaze in ruble. Cererea…

- Uniunea Europeana a luat în discuție interzicerea importului de carbune din Rusia înca din faza în care Moscova disloca trupe la granițele Ucrainei, însa Germania, cea mai mare economie din UE, s-a opus, scrie Reuters, citând doua surse apropiate subiectului. Factorii…

- Ministrul de interne ale Germaniei, Nancy Faeser, a declarat miercuri ca distribuirea echitabila in cadrul Uniunii Europene a ucrainenilor care fug de razboi este o prioritate absoluta si a cerut ca toate statele membre sa respecte acordul UE privind primirea refugiatilor, relateaza DPA. Fii…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, a avertizat, joi, Germania sa nu-și asume a doua oara o mare vinovație istorica. Germania și-a corectat mult prea tarziu politica din Rusia și acum se simte confortabil ca spectator al crimelor de razboi, spune oficialul ucrainean intr-un interviu pentru…