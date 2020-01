Parchetul dintr-un oras german a deschis o ancheta dupa descoperirea unei fetite in varsta de 5 ani aflata in stare de neglijare extrema si care, potrivit presei, a trait mult timp fara sa vada lumina zilei, relateaza luni AFP. "Ca urmare a articolelor de presa, am deschis o ancheta", a declarat luni procurorul din Frankfurt pe Oder, Ingo Kechichian, citat de agentia DPA. Cotidianul regional Markische Onlinezeitung a dezvaluit, sambata, ca fetita care locuia in Eberswalde, la nord de Berlin, a fost complet neglijata cel putin doi ani. Ea a fost rupta de lumea exterioara, fara a vedea lumina zilei,…