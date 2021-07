Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea zilnica a numarului de cazuri contaminate cu Covid-19 a ingrijorat autoritațile din Grecia. Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a luat o decizie de ultima ora care consta in imunizarea obligatorie in randul unor persoane. Care sunt acestea?

- Curtea Constitutionala spaniola a suspendat marti o lege adoptata de autoritatile din regiunea Galicia care ii obliga pe locuitorii sai sa se vaccineze impotriva COVID-19, au declarat surse judiciare, relateaza AFP. Suspendarea cu caracter preventiv survine dupa un recurs depus de guvern impotriva…