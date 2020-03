Ministrul german al justitiei, Christine Lambrecht, a declarat marti pentru radio Deutschlandfunk ca monitorizarea persoanelor prin aplicatii pentru telefon impotriva raspandirii coronavirusului nu se va putea realiza in Germania decat in cazul persoanelor care vor accepta acest lucru pentru ca germanii sunt profund suspiciosi cu privire la supravegherea digitala, transmite Reuters.



"Este o incalcare reala daca as dispune de astfel de date asa ca nu pot decat sa fiu de acord cu cei care spun ca daca exista o astfel de solutie care rupe lantul infectiilor, ea este posibila doar pentru…