Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne german, Nancy Faeser, intentioneaza sa prezinte saptamana aceasta executivului un proiect de lege prin care urmareste sa eficientizeze expulzarile, relateaza presa germana.Principalul obiectiv al proiectului, care va fi discutat de cabinet miercuri, este de a reduce numarul de expulzari…

- Ministrul de interne german spune ca este nevoie de reglementari care sa permita aplicarea unei legii mai consecvent si mai rapid. Nancy Faeser a mentionat in acest sens ca numarul de repatrieri din acest an este deja mai mare cu 27% decat in aceeasi perioada a anului trecut. Oficialul urmeaza…

- Gruparea de extrema dreapta Artgemeinschaft a fost interzisa in Germania pentru raspandirea ideologiei naziste in randul copiilor și tinerilor, informeaza Mediafax.Ministrul de interne al Germaniei, Nancy Faeser, a numit grupul „profund rasist și antisemit”, anunța BBC. Potrivit acesteia, Artgemeinschaft…

- Ministrul german de Interne, Nancy Faeser, a interzis grupul de extrema dreapta Hammerskins Germany, o masura pregatita de peste un an cu ajutorul autoritatilor americane, a anuntat marti Ministerul de Interne de la Berlin, relateaza dpa, potrivit Agerpres.

- Ministrul german de Interne, Nancy Faeser, a interzis grupul de extrema dreapta Hammerskins Germany, o masura pregatita de peste un an cu ajutorul autoritatilor americane, a anuntat marti Ministerul de Interne de la Berlin, relateaza dpa. O organizatie afiliata grupului numita Crew 38, precum si filialele…

- Ministrul german de Interne, Nancy Faeser, a interzis grupul de extrema dreapta Hammerskins Germany, o masura pregatita de peste un an cu ajutorul autoritatilor americane, a anuntat marti Ministerul de Interne de la Berlin, relateaza Agerpres. O organizatie afiliata grupului numita Crew 38, precum si…

- Ministrul german de Interne, Nancy Faeser, a interzis grupul de extrema dreapta Hammerskins Germany, o masura pregatita de peste un an cu ajutorul autoritatilor americane, a anuntat marti Ministerul de Interne de la Berlin, relateaza dpa.O organizatie afiliata grupului numita Crew 38, precum si filialele…

- Ministrul de Interne german Nancy Faeser s-a pronuntat in favoarea extinderii statutului de protectie in Uniunea Europeana pentru refugiatii veniti din Ucraina, dupa anunțul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a spus ca va propune extinderea masurilor pentru refugiații ucraineni,…