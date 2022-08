Germania: Ministrul de externe se angajează să sprijine Ucraina în anii următori Ministrul de externe Annalena Baerbock a asigurat Ucraina de sprijinul Germaniei in razboiul impotriva Rusiei in anii urmatori, daca va fi necesar, transmite duminica dpa. “Din pacate, trebuie sa presupunem ca Ucraina va avea in continuare nevoie de noi arme grele de la prietenii sai vara viitoare”, a declarat Baerbock pentru ziarul german Bild am Sonntag. “Ucraina apara libertatea si pacea si pentru noi. Iar noi ii sprijinim financiar si militar – si asta atat timp cat este necesar. Punct”, spuse Baerbock. Ea a avertizat, de asemenea, ca razboiul “ar putea continua ani de zile”, dar a adaugat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

