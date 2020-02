Germania: Ministrul Apărării anunţă un program pentru rezolvarea problemelor grave ale armatei în privinţa echipamentelor Ministrul german al Apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, a anuntat luni un nou program pentru rezolvarea problemelor grave cu care se confrunta armata in privinta materialelor si echipamentelor, relateaza DPA.



'Initiativa de pregatire operationala', pe care Kramp-Karrenbauer a prezentat-o la inceputul unei intalniri de doua zile cu conducerea fortelor armate la Berlin, include procurarea descentralizata de materiale medicale si angajarea de personal suplimentar in institutiile responsabile cu achizitiile.



Dupa mai multi ani de masuri de austeritate, fortele armate…

Sursa articol: agerpres.ro

