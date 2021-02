Germania îşi va prelungi misiunea militară în Afganistan, anunţă Heiko Maas Germania, al carui contingent in teren este al doilea ca marime dupa cel al SUA, intentioneaza sa-si prelungeasca misiunea militara in Afganistan, a anuntat sambata seful diplomatiei germane, Heiko Maas, transmite AFP. "Negocierile de pace (intre guvernul afgan si talibani) nu se vor incheia inainte de sfarsitul lunii martie", data la care se termina actualul mandat al misiunii germane, a explicat Maas, intr-un interviu acordat grupului media Funke. "Din acest motiv trebuie sa ne pregatim pentru diferite scenarii, inclusiv pentru un nou mandat (dat de) Bundestag", camera inferioara a parlamentului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

