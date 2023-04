Stiri pe aceeasi tema

- Germania isi mentine intentia de a renunta la energia nucleara, in pofida crizei energetice, astfel ca sambata ultimele trei reactoare care mai functioneaza vor fi inchise, urmatorul obiectiv major fiind renunțarea la centralele pe carbune, pana in 2038.

- Scholz la Bucuresti: Mai mult decat un gest de solidaritate?Cancelarul Scholz se afla luni la București. Romania nu este doar vecinul timid al Ucrainei ci are și multa nevoie de investiții germane. La fel cum Germania are nevoie de un mediu sigur pentru propriile industrii. Fii la curent…

- Berlinul denunta duminica o „noua tentativa de intimidare nucleara” a Rusiei, dupa anuntul președintelui Vladimir Putin ca Rusia va transfera arme nucleare „tactice” in Belarus, relateaza AFP.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat duminica seara, la Prima News, ca Romania si-a asumat, fara tagada, anul 2032 pentru inchiderea productiei pe carbune, iar termenul pentru trecerea in conservare a celor doua unitati de la Rovinari a fost devansat in luna iunie, el dand asigurari ca nu vorbim…

- ”Prin PNRR aveam obligatia sa facem aceasta lege a decarbonarii, prin PNRR s-a replicat, in oglinda, acest plan de restructurare aprobat al CE Oltenia, in legea decarbonarii, ceea ce este foarte important Romania si-a asumat, fara tagada, anul 2032, de scoatere a carbunelui”, a spus ministrul despre…

- Guvernul german isi mentine obiectivul de a ''opri energia nucleara'' incepand din 15 aprilie, cand vor fi deconectate ultimele trei centrale, dupa ce in 2022 a fost aprobata o amanare cu trei luni si jumatate a calendarului prevazut initial pentru "a spune adio" acestei surse de energie.

- Campania naționala de control in unitatile de producere a energiei electrice Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, va desfașura Campania de control privind verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca in unitatile de producere a energiei…