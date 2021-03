Stiri pe aceeasi tema

- Germania inasprește restricțiile in Paștele catolic și protestant. Majoritatea magazinelor vor fi inchise si serviciile religioase anulate in weekendul de Pastele catolic si protestant, intre 1 si 5 aprilie, in cadrul unei perioade de restrictii inasprite pentru a opri cresterea numarului infectii cu…

- Germania se pregateste sa relaxeze restrictiile legate de pandemie si sa redeschida anumite afaceri, mizand pe milioane de teste pentru a incerca sa evite un al treilea val de contaminare. Cancelarul german Angela Merkel va propune, miercuri, sefilor de regiuni sa relaxaze restrictiilor privind contactele…

- Odata cu restrictiile impotriva raspandirii COVID-19, supermarketurile au ramas in Germania unele dintre putinele locuri unde se mai poate socializa; prin urmare, filiala lantului comercial Edeka din orasul bavarez Volkach ii invita pe cei singuri sa vina la cumparaturi la supermarketul sau in fiecare…

- Austria a intrat sambata in cel de-al treilea lockdown al sau dupa ce de Craciun restrictiile au fost relaxate si primele doze de vaccin Pfizer/BioNTech impotriva noului tip de coronavirus au inceput sa soseasca in aceasta tara, informeaza dpa. Livrarea celor aproximativ 10.000 de doze de vaccin s-a…