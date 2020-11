Germania: Guvernul propune data de 26 septembrie 2021 pentru viitoarele alegeri parlamentare federale

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a inaintat, luni, catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), propunerea de organizare a 748 de sectii de votare in strainatate la alegerile parlamentare din 5 si 6 decembrie. Potrivit MAE, cele mai multe sectii de votare vor fi organizate in Spania (140 de sectii,…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca in acest moment, in Romania, sunt doua probleme „grave”: una de sanatate publica și una politica, cauzata de PSD. „ Din nefericire acum in Romania avem doua probleme grave: una de sanatate publica și cu aceasta pandemie ne confruntam de aproape un an de zile, insa,…

- Guvernul german comanda un studiu cu privire la rasismul institutional in societate, a anuntat ministrul german de Interne Horst Seehofer, relateaza Reuters potrivit news.ro.Acest studiu urmeaza sa cuprinda o parte consacrata in mod specific rasismului in cadrul politiei, in urma urma unui…

- Germania a raportat 6.638 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, o cifra record inregistrata de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, potrivit datelor oficiale publicate joi, relateaza AFP, conform Agerpres.Noul bilant depaseste precedentul record, care data din 28 martie, cand au fost inregistrate…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii l-a acuzat pe fostul cancelar german Gerhard Schroeder ca protejeaza criminali si ca ia bani de la presedintele rus Vladimir Putin, relateaza DPA. "Gerhard Schroeder este platit de Putin", a spus Navalnii intr-un interviu aparut miercuri in cotidianul german Bild. "Iar…

- Dupa o pauza de campanie, timp in care subprefectul mai mult absent decat prezent a indeplinit atribuțiile de prefect, Stelian Dolha se intoarce la Instituția Prefectului. Acesta a fost numit intr-o ședința de Guvern, din prima zi din octombrie. Stelian Dolha pare sa-și fi asigurat postul inainte de…

- Ambasadorul libanez in Germania, Mustapha Adib, are prima sansa sa fie desemnat premier al Libanului, la consultarile oficiale de luni, dupa ce a castigat sprijinul politic din partea principalului partid al musulmanilor suniti, Miscarea Viitorului, transmite Reuters potrivit news.ro.Premierul…