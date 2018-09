Stiri pe aceeasi tema

- Lidera Partidului Social-Democrat din Germania (SPD), Andrea Nahles, a declarat luni ca formatiunea sa politica nu va aproba nici un fel de participare a Germaniei in razboiul din Siria, declaratie ce deschide o noua posibila linie de conflict in guvernul de coalitie al cancelarului Angela Merkel, relateaza…

- Omicidiul abia petrecut, risca sa dezlantuie noi proteste si tensiuni in toata Germania. Cei doi retinuti sunt afgani. Ei sunt suspectati de a fi ucis un german de 22 de ani in orasul Koethen, in Saxonia-Anhalt. Populatia este invitata la calm numai ca, de data aceasta, furia este la cote maxime.

- Un cetațean german in varsta de 22 de ani a murit, sambata noapte, in orașul Koethen din estul Germaniei, doi afgani fiind reținuți sub suspiciunea ca l-au ucis, a anunțat duminica poliția și procuratura germana, potrivit Mediafax, care citeaza Reuters.

- Guvernul de la Berlin a anuntat vineri ca a ajuns la un acord cu Grecia pentru ca aceasta din urma sa preia inapoi migrantii clandestini ajunsi in Germania si inregistrati anterior in Grecia, la o saptamana dupa ce Germania a incheiat un acord similar cu Spania, informeaza AFP. Anuntul a fost facut…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, va merge in Germania sambata, pentru o intalnire cu cancelarul Angela Merkel, pentru a discuta despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni guvernul german, potrivit Rador. Purtatorul de cuvant al cancelarului, Steffen Seibert, a precizat doar ca va fi vorba…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa sambata in Germania pentru a se intalni cu cancelarul Angela Merkel in vederea unor discutii despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni guvernul german, citat de AFP. Cei doi lideri sunt asteptati sa se intalneasca in jurul orei 16:00 GMT (18:00…

- Germania se confrunta cu un numar in continua creștere de copii din afara țarii care primesc beneficii sociale de la stat, ca urmare a faptului ca parinții lor sunt cetațeni UE care lucreaza pe teritoriul țarii. Tot mai mulți lucrători din țări UE care sunt angajați în…

- Purtatorul de cuvant al cancelarului german Angela Merkel a exprimat miercuri tristetea unei intregi tari dupa socul eliminarii echipei nationale de la Cupa Mondiala de fotbal 2018. "Nu este Cupa noastra Mondiala - cat de trist!", a reactionat Steffen Seibert pe Twitter, putin dupa fluierul…