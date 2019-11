Germania: fiul fostului președinte von Weizsäcker a fost înjunghiat mortal Fiul fostului președinte german Richard von Weizsäcker a fost înjunghiat mortal marți seara la Berlin de catre un agresor al carui mobil este deocamdata necunoscut, scrie AFP.



Victima, medicul Fritz von Weizsäcker, 59 de ani, a fost agresata în timpul unui simpozion în care prezenta bolile de ficat, la clinica Schlosspark din cartierul Charlottenburg, a declarat un purtator de cuvânt al poliției din AFP.



Acesta a decedat la locul atacului, în ciuda masurile de resuscitare.



Acesta a decedat la locul atacului, în ciuda masurile de resuscitare.

Suspectul a fost imobilizat de alte persoane aflate la conferința

Sursa articol: hotnews.ro

