Germania face progrese lente în aplicarea sancţiunilor împotriva oligarhilor şi instituţiilor ruşi Germania a inghetat active in valoare de aproximativ 5,25 miliarde de euro apartinand oligarhilor sanctionati de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, potrivit ministerului german de Finante. Cifra era de 4,28 miliarde de euro in urma cu sase luni. Ministerul a impartasit aceste informatii ca raspuns la o solicitare din partea deputatului german Christian Goerke. “Din decembrie, au fost inghetate doar 200 de milioane de euro din activele oligarhilor, iar timp de o jumatate de an, doar un miliard. Niciun oligarh nu si-a raportat bunurile din decembrie”, a criticat Goerke. Conform legii germane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

