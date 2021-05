Germania este dispusă să preia o parte dintre migranţii ajunşi în Italia, spune Heiko Maas Germania este dispusa sa preia o parte dintre migranti pentru a ajuta Italia, dupa ce un mare numar de persoane au traversat recent Mediterana în barci supraaglomerate din nordul Africii spre aceasta tara sud-europeana, a declarat joi ministrul german de externe Heiko Maas, aflat într-o vizita la Roma, relateaza DPA și Agerpres.



Numarul migrantilor îmbarcati în aceasta calatorie periculoasa a crescut puternic în ultimele zile, peste 2.000 ajungând pe insula italiana Lampedusa la sfârsitul saptamânii trecute.



&"Italia nu poate fi lasata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

