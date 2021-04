Germania: Dreptul la internet rapid va fi stipulat în lege Germanii vor putea beneficia in scurt timp de dreptul legal la o conexiune de internet rapida, in conditiile in care ritmul lent al digitalizarii in unele parti ale tarii se profileaza ca una dintre temele de campanie in perspectiva alegerilor legislative din septembrie, relateaza joi dpa.



Camera inferioara a parlamentului, Bundestag, a aprobat joi un proiect de lege care le acorda cetatenilor dreptul de a solicita conexiuni de internet mai bune, de la jumatatea anului viitor.



Proiectul, care mai trebuie adoptat de camera superioara, Bundesrat, prevede stabilirea de specificatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind uniformizarea si inasprirea restrictiilor antiepidemice in Germania, aprobata de Bundestag, Camera inferioara a Parlamentului, la initiativa cancelarului Angela Merkel, a fost contestata deja la Curtea Constitutionala, iar, pe parcursul procedurii, proiectul nu va putea fi promulgat.…

- Legea privind uniformizarea si inasprirea restrictiilor antiepidemice in Germania, aprobata de Bundestag, Camera inferioara a Parlamentului, la initiativa cancelarului Angela Merkel, a fost contestata deja la Curtea Constitutionala, iar, pe parcursul procedurii, proiectul nu va putea fi promulgat, informeaza…

- Se așteapta ca votul deputaților germani sa atraga proteste din partea celor care sunt impotriva restricțiilor și impotriva declanșarii unui nou lockdown local. Marți, guvernul federal a introdus in Bundestag o noua redacție a legii privind protecția impotriva infecțiilor, care stabilește…

- Partidul german al Vezilor, aflat în ascensiune de popularitate, îsi nominalizeaza luni, pentru prima data în istoria sa, propriul candidat la functia de cancelar în perspectiva alegerilor legislative federale din luna septembrie, transmite dpa, citata de Agerpres.Cei…

- ​Popularitatea Uniunii Crestin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Angela Merkel, este în scadere si, potrivit datelor unui sondaj, ar putea forma o coalitie majoritara doar alaturi de Alianta '90/Verzi, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung citata de Mediafax. Conform…

- Proiectul de lege care conține ajustari și modificari ale programului „Kurzarbeit” pentru susținerea companiilor din Romania e susținut de Camera de Comerț Romano-Germana (AHK), deși a starnit scandal in Parlament, dar a fost pana la urma votat și de PSD, „Mai ales posibilitatea de a reduce cu pana…

- La fel cum fiecare casa are nevoie de o bucata de pamant pentru a fi construita si amplasata, fiecare website de pe Internet are nevoie de un spatiu unde va fi gazduit. Considerati acest spatiu ca echivalentul online al imobilului, un loc unde toate datele unui website vor fi pastrate in siguranta.…

- Cu sediul in Koln (Germania), ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG a chemat in instanta, in acelasi dosar, si OSIM, care a eliberat certificatul pentru marca Pegas in anul 2010. Demersul in justitie al ZEG a pornit de la o decizie finala a Oficiului European de Proprietate Intelectuala (EUIPO) din…