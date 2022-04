Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru aparare din Bundestag (parlamentul german) a dat miercuri unda verde pentru achizitia de drone inarmate, o premiera in Germania, dupa ce tara a decis sa-si sporeasca masiv cheltuielile militare in urma invaziei ruse in Ucraina, informeaza AFP.

- Comisia Europeana, bratul executiv al UE, doreste sa inceteze cumpararea de combustibili fosili din Rusia inainte de 2030 si a prezentat un nou angajament de a-si reduce achizitiile de gaze rusesti cu doua treimi inainte de sfarsitul anului. Acest lucru ar fi realizat prin diversificarea furnizorilor…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat luni in capitala Ucrainei ca admiterea acestei tari in NATO nu se afla pe agenda organizatiei, in pofida a ceea ce sugereaza Rusia in cererile ei privind garantiile de securitate, insa presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apreciat ca securitatea…

- Germania este gata sa trimita trupe suplimentare in tarile baltice, dupa cum a afirmat cancelarul german Olaf Scholz intr-un interviu acordat canalului ARD. “Suntem gata sa luam o decizie”, a spus Scholz, intrebat daca trimiterea de intariri ar putea fi decisa la reuniunea ministrilor apararii din NATO…

- Cancelarul german Olaf Scholz a plecat duminica spre Washington, incercand sa ii asigure pe americani ca tara sa este alaturi de Statele Unite si de alti parteneri NATO pentru a se opune oricarei agresiuni rusesti impotriva Ucrainei, informeaza Mediafax. Scholz a declarat ca Moscova va plati…

- Cancelarul german Olaf Scholz a plecat duminica spre Washington, incercand sa ii asigure pe americani ca tara sa este alaturi de Statele Unite si de alti parteneri NATO pentru a se opune oricarei agresiuni rusesti impotriva Ucrainei.

- Pentru a accelera campania de vaccinare cu doza booster, Germania a achizitionat de la Romania 5 milioane de doze de vaccin Pfizer, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Berlin. Romania primise aceste doze prin schema de achizitie comuna de vaccinuri a Uniunii Europene, dar urmau sa ramana neutilizate.…

- Ministrul sanatatii din Germania, Karl Lauterbach, a insistat asupra importantei de a introduce vaccinarea obligatorie pentru a combate pandemia de coronavirus, transmite sambata dpa. “Trebuie sa acceptam faptul ca, inclusiv prin impunerea vaccinarii, tot nu vom ajunge la toata lumea. Dar sunt convins…