Germania: Controverse privind legăturile dintre poliţie şi mişcarea de extremă-dreaptă Autoritatile germane trebuie sa faca fata unui numar tot mare de acuzatii de proximitate intre politie si miscarea de extrema-dreapta, in urma amenintarilor cu moartea trimise mai multor responsabili politici, comenteaza AFP. Polemica a luat dimensiuni dupa dezvaluiri aratand ca un calculator al politiei din Frankfurt, landul Hessa, a fost utilizat pentru a cauta datele personale ale unei responsabile politice de stanga din regiunea respectiva. Persoana in cauza, Janine Wissler, a primit mai multe scrisori si e-mailuri continand amenintari cu moartea semnate cu numele 'NSU 2.0', o referire… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

